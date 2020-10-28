Испания нашла «российский след» в Каталонии

https://static.news.ru/photo/e0c351de-1952-11eb-a78c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paco Freire/Keystone Press Agency/Global Look Press

В деле о независимости Каталонии вновь появился «российский след». Об этом заявил испанский судья Хоакин Агирре Лопес.

Ранее в Испании прошла широкомасштабная операция, в ходе которой был задержан 21 человек, в основном предприниматели и политики, связанные с движением за независимость региона. Лопес со ссылкой на записанные телефонные разговоры подозреваемых утверждает, что существовала некая группа россиян, которые готовы были оказать поддержку движению за независимость.

Судья считает, что тогдашнему главе сепаратистов Карлесу Пучдемону было предложено 10 тысяч солдат и оплата долга региона с тем, чтобы превратить его в независимую от Испании страну.

Если бы он согласился, возможно, события были бы трагическими и обернулись бы вооружённым конфликтом в стране с человеческими жертвами, — цитирует РИА Новости документ.

В ордерах на обыски, которые имеются в распоряжении агентства, упоминаются также каналы Sputnik и RT во главе с Маргаритой Симоньян, а также начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов и некая группа, созданная ещё во времена СССР.

Как писал NEWS.ru, в Испании считают, что по меньшей мере три предполагаемых члена «подразделения 29155» в составе Главного управления Генштаба (ГРУ) совершили в общей сложности четыре поездки в Барселону в период с ноября 2016-го по декабрь 2017 года.

По данным испанской газеты El Pais, речь идёт о Денисе Сергееве, Алексее Калинине и Михаиле Опрышко. Издание сообщает, что Сергеев прилетел в столицу Каталонии 5 ноября 2016 года прямым рейсом из Москвы по документам на имя Сергея Федотова. Он вернулся в Россию через шесть дней, но не из Барселоны, а из Женевы. 29 сентября 2017 года он вернулся в Испанию накануне каталонского референдума о независимости и пробыл там лишь 19 часов. Страну он покинул на поезде утром 30 сентября.