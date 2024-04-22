Испания и Греция оказались под давлением ЕС из-за передачи Украине ПВО FT: Испания и Греция находятся под давлением из-за передачи Украине систем ПВО

Фото: GermáN Lama/Keystone Press Agency/Global Look Press

Греция и Испания подвергаются давлению со стороны НАТО и ЕС, которые требуют передать свои системы ПВО Украине, сообщает издание Financial Times. По данным СМИ, лидеры ЕС убедили премьеров Испании и Греции передать часть своих систем ПВО Киеву.

Как говорится в сообщении, политикам сказали, что их потребности не так велики, как у Украины, и что они не сталкиваются с непосредственной угрозой. Польша и Румыния также подвергаются давлению, у них также есть системы Patriot. На данный момент Украина имеет несколько систем Patriot, а еще одну систему обещал предоставить Берлин, заключило издание.

Ранее глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел и обороны ЕС собираются искать системы ПВО и боеприпасы для отправки на Украину. Он рассказал, что обратился ко всем странам с просьбой помочь найти системы ПВО и боеприпасы, чтобы усилить ПВО Украины.

Также Боррель признал, что ЕС все еще не может поставлять Украине достаточно боеприпасов. Он также рассказал о «качественных проблемах» с новыми военными технологиями, к числу которых он отнес беспилотники и устройства, оснащенные искусственным интеллектом.