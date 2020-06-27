Иранцев обязали носить маски в общественных местах

https://static.news.ru/photo/aa62ee28-b936-11ea-9330-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look press

Иранские власти ввели временное обязательное для граждан ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве.

Об этом сообщил президент страны Хасан Роухани в эфире телеканала IRINN. По его словам, это необходимая мера, которая будет действовать до 21 июля.

В случае необходимости мы продлим это решение, — сказал он.

Иранский лидер заявил, что существует вероятность возобновления ограничений в «красных» районах страны, где эпидемиологическая обстановка наиболее неблагоприятна. По его словам, они будут вводиться по предложению местных штабов по противодействию коронавирусу.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента в Иране, в последнее время жители страны стали всё реже носить маски несмотря на то, что заболеваемость среди иранцев начала расти, а, следовательно, и смертность.

На сегодняшний день в Иране выявлено 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них около 10,4 тыс. — с летальным исходом. Выздоровели свыше 180,6 тыс. человек.

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