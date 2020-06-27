Иранцев обязали носить маски в общественных местах

Иранские власти ввели временное обязательное для граждан ношение масок в общественных местах и закрытом пространстве.
Об этом сообщил президент страны Хасан Роухани в эфире телеканала IRINN. По его словам, это необходимая мера, которая будет действовать до 21 июля.
В случае необходимости мы продлим это решение, — сказал он.
Иранский лидер заявил, что существует вероятность возобновления ограничений в «красных» районах страны, где эпидемиологическая обстановка наиболее неблагоприятна. По его словам, они будут вводиться по предложению местных штабов по противодействию коронавирусу.
Как
На сегодняшний день в Иране выявлено 220 тыс. случаев заражения коронавирусом, из них около 10,4 тыс. — с летальным исходом. Выздоровели свыше 180,6 тыс. человек.
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