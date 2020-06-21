Иран призвал Саудовскую Аравию «не играть с огнём» в переговорах с Израилем

https://static.news.ru/photo/947b6220-b3b4-11ea-a5c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jerzy Dabrowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бахрейн и Саудовская Аравия получили предупреждение по поводу нормализации отношений с Израилем от Тегерана, заявил специальный помощник председателя Исламского парламента Ирана по международным делам Хосейн Амир-Абдоллахиан. По его словам, Манама и Эр-Рияд «играют с огнём», ведя переговоры с Иерусалимом. По словам политика, сотрудничество с «сионистским режимом» пагубно скажется на безопасности в регионе.

Саудовская Аравия должна знать, что нормализация отношений с сионистским образованием — игра с огнём <...> Сопротивление [Израилю] сегодня стало одним из главных направлений. Если сионисты повторят ошибки прошлого, они потерпят поражение, — цитирует Амир-Абдоллахиана портал AMN.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал аннексировать Западный берег и Восточный Иерусалим в июле 2020 года, сославшись на «историческую возможность», предоставленную американским президентом Дональдом Трампом. Российский МИД осудил намерения Тель-Авива.

Палестинское арабское государство до сих пор остаётся частично признанным, и предложенная Трампом в 2020 году «сделка века» предусматривает признание в обмен на передачу части суверенитета израильским властям, демилитаризацию и другие меры, которые арабские страны посчитали унизительными.

После Второй мировой войны территорию Британской Палестины разделили поровну между еврейским и арабским населением. Вскоре новообразованное Государство Израиль расширилось, поглотив значительную часть соседних земель. Западный берег не считается израильской территорией, но фактически Тель-Авив контролирует там десятки поселений и дорог в нарушение одобренного ООН договора 1967 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Палестина не ответит США насилием в случае, если поддерживаемый американским руководством Израиль решится на аннексию Западного берега реки Иордан, заявил палестинский посол в Москве Абдельхафиз Нофаль. Дипломат отметил, что его страна будет протестовать против израильской аннексии.