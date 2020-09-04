Иран допустил экспертов МАГАТЭ на один из своих объектов

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провели инспекцию одного из двух иранских объектов. По их данным, запасы обогащённого урана страны достигли двух тонн.
Как
В июне МАГАТЭ потребовало от Тегерана предоставить доступ к двум площадкам, где, как считают в организации, может вестись «незарегистрированная деятельность». Резолюцию приняли большинством голосов на Совете управляющих МАГАТЭ, против выступили только Россия и Китай.
В ответ на резолюцию депутаты иранского парламента призвали правительство страны отказаться от выполнения соглашений с МАГАТЭ. Парламентарии призвали правительство приостановить добровольную реализацию дополнительного протокола и перевести проверки в офлайн-режим, писал NEWS.ru.
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