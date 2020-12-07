Иракские силовики задержали высокопоставленного боевика ИГ

https://static.news.ru/photo/1329125e-38bf-11eb-8187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yehia Rasool/twitter.com

В иракской провинции Анбар силовики задержали высокопоставленного члена террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом рассказал журналистам официальный представитель главнокомандующего Вооружёнными силами страны Яхья Расул.

После проведения интенсивного наблюдения и совместных разведывательных усилий на высоком уровне подразделение специального назначения управления по борьбе с терроризмом провело операцию в провинции Анбар, завершившуюся задержанием опасного лидера террористов, занимающего пост так называемого заместителя наместника террористических формирований ИГ в Ираке, — написал представитель иракских ВС в Twitter.

Он добавил, что в результате спецоперации в провинции Салах-эд-Дин также были задержаны террористы, причастные к резне на авиабазе Спайкер, расположенной рядом с городом Тикрит. Жертвами массовых убийств, произошедших в 2014 году, стали около 1700 силовиков.

Власти Ирака объявили о победе над террористической группировкой «Исламское государство» в конце 2017 года. При этом армия Ирака при поддержке международной коалиции продолжает проводить спецоперации по выявлению ячеек террористических групп в стране.

Как писал NEWS.ru, в конце сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил о полной победе над запрещённой в РФ террористической группировкой «Исламское государство» на территории Сирии. Шойгу подчеркнул, что на данный момент поставленная в 2015 году президентом России Владимиром Путиным задача выполнена, а решение о начале военной операции в Сирии назвал практически единственно возможным.