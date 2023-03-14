Индия отказалась прогибаться под потолок цен на российскую нефть Reuters: Индия не обязана покупать российскую нефть по цене ниже потолка G7

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство нефти Индии опровергло слухи о присоединении к потолку цен на российскую нефть, передает Reuters. Власти страны заявили, что не обязаны покупать энергоресурсы, придерживаясь введенных G7 и Евросоюзом ограничений.

По словам собеседников агентства, Индия не подписывала никакого соглашения с западными странами о присоединении к введению предельной цены на российскую нефть.

Ранее Bloomberg сообщил, что Индия решила соблюдать потолок цен на нефть из России, введенный Западом в рамках очередных антироссийских рестрикций. Индийские власти официально не заявляли о поддержке санкций Запада на, однако источник агентства сообщил, что в кулуарах саммита G-20 Дели подробно объяснил свою позицию чиновникам из США и других стран G7, которые по итогу остались довольны.

В марте Reuters сообщало, что Индия и Россия при проведении нефтяных сделок начали переходить на расчеты в российских рублях. По данным агентства, Индия занимает третье место в мире по закупкам нефти, а ее главным поставщиком стала Россия, потерявшая рынок ЕС.

Сообщалось, что после того, как 5 декабря был установлен потолок цен, индийские партнеры оплачивали большую часть сырья из РФ недолларовыми валютами, в том числе рублями и эмиратскими дирхамами