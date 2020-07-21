Индия и США начали совместные военные учения

https://static.news.ru/photo/4dee6b60-cb4a-11ea-ab8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: US Navy/Global Look Press

Индийские военно-морские силы совместно с американскими войсками начали учения в Индийском океане. Основной причиной для таких действий могли стать споры с Китаем.

Так, в совместных учениях приняла участие ударная группа авианосца Nimitz. В неё входят авианосец USS Nimitz, ракетный крейсер USS Princeton, USS Sterett, USS Ralph Johnson, а также два управляемых ракетных эсминца.

Отмечается, что ужесточённая позиция Вашингтона в отношении претензий Пекина в Южно-Китайском море только усилила напряжённость между США и Китаем.

Эти обязательства также предоставляют возможности для развития уже существующих прочных отношений между Соединёнными Штатами и Индией и позволяют обеим странам учиться друг у друга, — цитирует заявление командующего ударной группой авианосца контр-адмирала Джима Кирка издание South China Morning Post.

Также представители ВМС США охарактеризовали учения как высококлассные и предназначенные для максимальной подготовки. Они проводились у побережья Андаманских и Никобарских островов.

NEWS.ru ранее писал, что командование Военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze 2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса. Основное внимание будет уделено отработке безопасности операций в море.