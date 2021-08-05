Индейцы в городе: хвалить свою историю в Канаде становится опасно

Премьер-министр канадской степной провинции Манитоба Брайан Паллистер горько сожалеет о высказанном им сомнении в том, что история Канады представляет собой два века беспросветного насилия европейцев над коренными жителями Северной Америки.

Выступающие за права аборигенов активисты уже месяц не дают политику спокойно жить, закатывая его в информационный асфальт в лучших традициях cancel culture (культура отмены) — тенденции на пересмотр всей истории Канады, США, Австралии и других бывших европейских колоний.

В начале июля представляющий Консервативную партию Паллистер имел неосторожность ввязаться в спор с активистами, разрушившими в столице провинции, Виннипеге, статуи королев Виктории (1837–1901) и Елизаветы II (с 1954 года — действующей формальной главы Канады). Причём это произошло не когда-нибудь, а в День Канады, 1 июля, отмечаемый с 1867 года. Свержения статуй демонстрантам показалось недостаточным, и они вдобавок покрыли постаменты отпечатками «кровавых» ладоней.

Политические вандалы заявили, что разрушение статуй монархов — акция в защиту детей индейцев, которых правительства Канады, федеральное и провинциальные, изымали из резерваций и отправляли в residential schools (школы-интернаты), чтобы перековывать их из «дикарей» в полноценных членов современного общества. Всего через программы ассимиляции в XIX и XX веках прошло около 150 тысяч индейских детей.

Официальный Лондон осудил эти акты вандализма, а манитобский премьер тогда же заявил, что европейские поселенцы «прибыли в эту страну не разрушать всё на своём пути, а чтобы создавать».

Тюрьмы с образовательным уклоном

Брайан Паллистер David Lipnowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Даже такое робкое оправдание истории освоения канадских прерий вызвало ярость у не признающих никакой точки зрения, кроме собственной, местных леволибералов (а через массмедиа и соцсети — повсюду в Канаде). Идеологи культуры отмены в Канаде (и в Австралии, где существовала аналогичная практика) давно уже объявили школы-интернаты чем-то вроде концлагерей для представителей аборигенных народностей. В качестве подтверждения «правозащитники» приводят факты обнаружения 750 захоронений вблизи школ для аборигенов, из которых было эксгумировано шесть тысяч тел.

Притом что реальная практика в таких заведениях в самом деле не всегда отвечала высшим стандартам гуманизма с точки зрения современной политической корректности, создатели подобных школ искренне верили в то, что вытаскивают малолетних гуронов, кри и ирокезов из беспросветной нищеты и безграмотности, на которую те были бы пожизненно обречены, оставаясь в родных вигвамах. Правда, когда уже в XXI веке видишь бесцельно шатающихся по улицам канадских городов индейцев с пустыми глазами, становится ясно, что попытки их интеграции в «белое» сообщество особым успехом не увенчались и жертвы просвещения — в прямом и переносном смысле — оказались напрасными.

При этом стоит заметить, что и в викторианскую эпоху, и вплоть до середины XX века школы в самой Англии по методам прививания детям хороших манер не сильно отличались от тюрем строгого режима. Так что европейские «воспитатели» просто перенесли привычную им практику в Новый Свет, не придумывая ничего специального, чтобы целенаправленно мучить местных детей. Школьная атмосфера тех лет хорошо передана в культовом фильме «Стена», снятом одновременно с выходом одноимённого альбома британской группы Pink Floyd.

Тем не менее премьер Манитобы с 7 июля делает всё возможное и невозможное, чтобы сгладить свою ошибку, заявляя при каждом случае, что его высказывания были некорректными, но «сердцем он на правильной стороне».

Не выдержав круглосуточной критики со стороны левых общественников, подал в отставку провинциальный министр по делам коренного населения. А сам Паллистер почти три недели боялся показаться на людях (в прямом смысле слова). Первыми словами премьера после выхода с самоизоляции стала новая порция признаний в том, как он мучился все три недели из-за неудачно сформулированных мыслей, которые вдобавок были неправильно интерпретированы.

Я ни в коем случае не оправдываю существование школ [для детей аборигенов] в Канаде и не отрицаю, что они нанесли глубокий урон коренным жителям, — в который уже раз повторял политик.

Однако борцы за восстановление исторической справедливости, как белокожие, так и краснокожие, отказываются верить в искренность раскаяния премьер-министра.

Сказать «извините, я был неправ» — разве это может считаться извинениями? — возмущается вождь краснокожих Манитобы Арлен Думас.

В искренности Паллистера сомневаются и его белокожие оппоненты из Новой Демократической и Либеральной партий.

Возврат «чёрного налога»

Darryl Dyck/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Переписывание истории» по-канадски и по-американски носит протестный характер против нигде больше не существовавшей традиции в так называемом цивилизованном мире. На сегодняшнем языке её назвали бы «этническими чистками», сказал NEWS.ru директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. Он указывает, что даже в метрополии, Великобритании, не было таких вопиющих практик, как рабовладение в США или изгнание коренного населения с его земель, как в Австралии и Канаде.

Нынешний широкомасштабный пересмотр истории по всем фронтам вызван тем, что несмотря на формальную отмену расовой дискриминации полвека назад, по факту чернокожее население в США и коренное население в двух других бывших британских «белых» колониях продолжает платить так называемый чёрный налог. Это проявляется в том, что представителям этих расовых групп по-прежнему намного сложнее подниматься по социальной лестнице, чем белым людям. Юрий Рогулёв директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ)

Очень непростой, подчеркивает учёный, является оценка европейского «прогрессорства» с морально-этической точки зрения, потому что уверенность колонизаторов в том, что они несут свет просвещения «отсталым» народам, оправдывала методы, которые ничем кроме массового насилия не являлись. Такое «просвещение» выражалось в стремлении оторвать местные народы от их корней и насильно пересадить в более, как европейцам казалось, благотворную почву.

Желания самих народов быть «просвещёнными» никто не спрашивал. Хотя в Северной Америке англичане и французы формально подписывали с местными вождями договоры, но это были договоры завоевателей с побеждёнными и ни о каком уважении прав последних речи не шло, — указывает Рогулёв.

Более того, возвращение в публичное пространство премьер-министра Манитобы 3 августа как раз было приурочено к 150-й годовщине подписания договора, известного просто как «№ 1», — первого из длинной череды соглашений между федеральным правительством Канады (тогда британского доминиона) и племенными объединениями индейцев.

История европейского «прогрессорства» в заморских колониях коренным образом отличается от просвещения, которое несла с собой колонизация русскими Сибири и Средней Азии. При внешнем сходстве процессов роста Британской и Российской империй, русским никогда не приходило в голову сгонять местное население в резервации. Британцы даже в Индии, где колониальная администрация не создавала резерваций и residential schools, не делали этого не из уважения к местным традициям, а потому, что население Индии уже тогда многократно превышало население метрополии, в отличие от малочисленных индейцев и австралийских аборигенов.

В Индии британцы «просвещали» только местные элиты, делегируя им «бремя белого человека», а по сути, выдавая ярлыки на правление своими племенами от имени британской монархии, — напоминает эксперт.

Культура отмены получила новую подпитку после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сторонники пересмотра истории во всех странах англоязычного мира стали более активно атаковать всё, что они считают символами рабовладения, колониализма и расизма, — а считают они таковыми всё более широкий круг явлений.