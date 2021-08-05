Индейцы в городе: хвалить свою историю в Канаде становится опасно

Премьер-министр канадской степной провинции Манитоба Брайан Паллистер горько сожалеет о высказанном им сомнении в том, что история Канады представляет собой два века беспросветного насилия европейцев над коренными жителями Северной Америки.
Выступающие за права аборигенов активисты уже месяц не дают политику спокойно жить, закатывая его в информационный асфальт в лучших традициях cancel culture (культура отмены) — тенденции на пересмотр всей истории Канады, США, Австралии и других бывших европейских колоний.
В начале июля представляющий Консервативную партию Паллистер имел неосторожность ввязаться в спор с активистами, разрушившими в столице провинции, Виннипеге, статуи королев Виктории (1837–1901) и Елизаветы II (с 1954 года — действующей формальной главы Канады). Причём это произошло не когда-нибудь, а в День Канады, 1 июля, отмечаемый с 1867 года. Свержения статуй демонстрантам показалось недостаточным, и они вдобавок покрыли постаменты отпечатками «кровавых» ладоней.
Политические вандалы заявили, что разрушение статуй монархов — акция в защиту детей индейцев, которых правительства Канады, федеральное и провинциальные, изымали из резерваций и отправляли в residential schools (школы-интернаты), чтобы перековывать их из «дикарей» в полноценных членов современного общества. Всего через программы ассимиляции в XIX и XX веках прошло около 150 тысяч индейских детей.
Официальный Лондон осудил эти акты вандализма, а манитобский премьер тогда же заявил, что европейские поселенцы «прибыли в эту страну не разрушать всё на своём пути, а чтобы создавать».
Тюрьмы с образовательным уклоном
Даже такое робкое оправдание истории освоения канадских прерий вызвало ярость у не признающих никакой точки зрения, кроме собственной, местных леволибералов (а через массмедиа и соцсети — повсюду в Канаде). Идеологи культуры отмены в Канаде (и в Австралии, где существовала аналогичная практика) давно уже объявили школы-интернаты чем-то вроде концлагерей для представителей аборигенных народностей. В качестве подтверждения «правозащитники» приводят факты обнаружения 750 захоронений вблизи школ для аборигенов, из которых было эксгумировано шесть тысяч тел.
Притом что реальная практика в таких заведениях в самом деле не всегда отвечала высшим стандартам гуманизма с точки зрения современной политической корректности, создатели подобных школ искренне верили в то, что вытаскивают малолетних гуронов, кри и ирокезов из беспросветной нищеты и безграмотности, на которую те были бы пожизненно обречены, оставаясь в родных вигвамах. Правда, когда уже в XXI веке видишь бесцельно шатающихся по улицам канадских городов индейцев с пустыми глазами, становится ясно, что попытки их интеграции в «белое» сообщество особым успехом не увенчались и жертвы просвещения — в прямом и переносном смысле — оказались напрасными.
При этом стоит заметить, что и в викторианскую эпоху, и вплоть до середины XX века школы в самой Англии по методам прививания детям хороших манер не сильно отличались от тюрем строгого режима. Так что европейские «воспитатели» просто перенесли привычную им практику в Новый Свет, не придумывая ничего специального, чтобы целенаправленно мучить местных детей. Школьная атмосфера тех лет хорошо передана в культовом фильме «Стена», снятом одновременно с выходом одноимённого альбома британской группы Pink Floyd.
Тем не менее премьер Манитобы с 7 июля делает всё возможное и невозможное, чтобы сгладить свою ошибку, заявляя при каждом случае, что его высказывания были некорректными, но «сердцем он на правильной стороне».
Не выдержав круглосуточной критики со стороны левых общественников, подал в отставку провинциальный министр по делам коренного населения. А сам Паллистер почти три недели боялся показаться на людях (в прямом смысле слова). Первыми словами премьера после выхода с самоизоляции стала новая порция признаний в том, как он мучился все три недели из-за неудачно сформулированных мыслей, которые вдобавок были неправильно интерпретированы.
Я ни в коем случае не оправдываю существование школ [для детей аборигенов] в Канаде и не отрицаю, что они нанесли глубокий урон коренным жителям, — в который уже раз повторял политик.
Однако борцы за восстановление исторической справедливости, как белокожие, так и краснокожие, отказываются верить в искренность раскаяния премьер-министра.
Сказать «извините, я был неправ» — разве это может считаться извинениями? — возмущается вождь краснокожих Манитобы Арлен Думас.
В искренности Паллистера сомневаются и его белокожие оппоненты из Новой Демократической и Либеральной партий.
Возврат «чёрного налога»
«Переписывание истории» по-канадски и по-американски носит протестный характер против нигде больше не существовавшей традиции в так называемом цивилизованном мире. На сегодняшнем языке её назвали бы «этническими чистками», сказал NEWS.ru директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. Он указывает, что даже в метрополии, Великобритании, не было таких вопиющих практик, как рабовладение в США или изгнание коренного населения с его земель, как в Австралии и Канаде.
Нынешний широкомасштабный пересмотр истории по всем фронтам вызван тем, что несмотря на формальную отмену расовой дискриминации полвека назад, по факту чернокожее население в США и коренное население в двух других бывших британских «белых» колониях продолжает платить так называемый чёрный налог. Это проявляется в том, что представителям этих расовых групп по-прежнему намного сложнее подниматься по социальной лестнице, чем белым людям.
Очень непростой, подчеркивает учёный, является оценка европейского «прогрессорства» с морально-этической точки зрения, потому что уверенность колонизаторов в том, что они несут свет просвещения «отсталым» народам, оправдывала методы, которые ничем кроме массового насилия не являлись. Такое «просвещение» выражалось в стремлении оторвать местные народы от их корней и насильно пересадить в более, как европейцам казалось, благотворную почву.
Желания самих народов быть «просвещёнными» никто не спрашивал. Хотя в Северной Америке англичане и французы формально подписывали с местными вождями договоры, но это были договоры завоевателей с побеждёнными и ни о каком уважении прав последних речи не шло, — указывает Рогулёв.
Более того, возвращение в публичное пространство премьер-министра Манитобы 3 августа как раз было приурочено к 150-й годовщине подписания договора, известного просто как «№ 1», — первого из длинной череды соглашений между федеральным правительством Канады (тогда британского доминиона) и племенными объединениями индейцев.
История европейского «прогрессорства» в заморских колониях коренным образом отличается от просвещения, которое несла с собой колонизация русскими Сибири и Средней Азии. При внешнем сходстве процессов роста Британской и Российской империй, русским никогда не приходило в голову сгонять местное население в резервации. Британцы даже в Индии, где колониальная администрация не создавала резерваций и residential schools, не делали этого не из уважения к местным традициям, а потому, что население Индии уже тогда многократно превышало население метрополии, в отличие от малочисленных индейцев и австралийских аборигенов.
В Индии британцы «просвещали» только местные элиты, делегируя им «бремя белого человека», а по сути, выдавая ярлыки на правление своими племенами от имени британской монархии, — напоминает эксперт.
Культура отмены получила новую подпитку после гибели чернокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Сторонники пересмотра истории во всех странах англоязычного мира стали более активно атаковать всё, что они считают символами рабовладения, колониализма и расизма, — а считают они таковыми всё более широкий круг явлений.