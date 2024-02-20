Илона Маска выдвинули на Нобелевскую премию мира Норвежский депутат Нильсен выдвинул Маска на Нобелевскую премию мира

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global look Press

Илон Маск

Норвежский депутат Мариус Нильсен выдвинул американского предпринимателя Илона Маска на Нобелевскую премию мира, пишет Daily Mail. Он отметил технологические достижения компаний миллиардера и его позицию по защите свободы слова.

Множество технологических компаний, которые Маск основал, которыми владеет или управляет, нацелены на улучшение общества, расширение знаний как о Земле, так и о космосе, а также обеспечение возможности общения и взаимодействия во всем мире. Эти предприятия помогли сделать мир более взаимосвязанным и безопасным, — отметил Нильсен.

Лауреата выберет Норвежский Нобелевский комитет — анонимная группа из пяти человек, назначаемая парламентом страны. Имя обладателя Нобелевской премии мира 2024 года станет известно 11 октября.

1 февраля стало известно, что кандидатуру генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на соискание Нобелевской премии мира. Предложил ее заместитель председателя Либеральной партии, бывший министр культуры Норвегии Абид Раджа. По его словам, Столтенберг сделал для демократии больше всех в мире за последний год.

До этого на Нобелевскую премию мира выдвинули экс-президента США Дональда Трампа. Это сделала член палаты представителей от Республиканской партии Клодия Тенни. Она уверена, что политик предпринял «беспрецедентные» усилия для подписания «Авраамовых соглашений», послуживших основой для нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Однако до сих пор они не получили должного признания Нобелевского комитета.