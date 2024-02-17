Илон Маск оценил мощь цензуры в США Илон Маск обвинил Вашингтон в преследовании за свободу слова

Фото: Grzegorz Wajda/Global Look Press

Илон Маск

Американцы даже примерно не представляют, какой мощью обладает государственная цензура в Соединенных Штатах, об этом миллиардер Илон Маск написал в своей соцсети Twitter (Х). Он добавил, что за свободу высказываний, введенную на этой платформе, его преследуют власти страны.

Общество до сих пор не осознает даже малой доли того, какой мощью обладает цензурный государственно-промышленный комплекс. Как и предсказывалось, мои компании и я стали подвергаться постоянным атакам, как только цензура на этой платформе (в Twitter (X). — NEWS.ru) была отменена. Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня? — задался вопросом Маск.

Он также подчеркнул, что свобода слова является основой демократии, именно поэтому поправка о ней в Конституции США является первой. Миллиардер подчеркнул, что без свободы слова все потеряно.

Реплика основателя компании SpaceX относилась к высказыванию американского предпринимателя Дэвида Сакса. Он заявил, что рад жить в США, так как у него есть свобода слова и свобода от политических преследований. При этом Сакс уточнил, что демократы каждый день пытаются эти права подорвать.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди — младший ранее сказал, что Белый дом скрывал от американцев провал контрнаступления ВСУ. По его словам, украинская армия находится на грани краха.