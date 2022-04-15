Ильхам Алиев обвинил Запад в политике двойных стандартов
Ксения Голуб
Ксения Голуб
10:45, 16 апреля 2022
Президент Азербайджана Ильхам АлиевФото: president.az
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Страны Запада демонстрируют несправедливость и политику двойных стандартов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан». Подтверждением тому служит то, что западные эксперты применение его страной беспилотников Bayraktar осуждали, а использование их Украиной приветствуют, отметил глава государства.
Когда мы во время второй карабахской войны освобождали наши земли с помощью беспилотников Bayraktar, зарубежные эксперты и медиа называли эти БПЛА как «смертоносное оружие», а теперь в ходе российско-украинской войны называют этот же беспилотник «ангелом». Вот что значит двойные стандарты, вот что значит несправедливость по отношению к нам, и такова реальность, — сказал президент Алиев.
Такую позицию Запада Алиев охарактеризовал как политику двойных стандартов и несправедливость по отношению к Азербайджану.
Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар ранее заявил, что Союз признаёт ключевые усилия России по прекращению конфликта в Карабахе в 2020 году. Кроме того, ЕС ценит дипломатическую работу РФ, а также заинтересован в безопасности и процветании соседних стран.