Ильхам Алиев обвинил Запад в политике двойных стандартов

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Члены правительства Сейшельских Островов заявили, что они не собираются вводить санкции против России без согласия ООН. Об этом заявили в посольстве в Виктории, пишет ТАСС. Дипломатические представители подчеркнули, что государство руководствуется внешнеполитическими решениями по принципу «друзья для всех, ни для кого не враги». В посольстве Виктории также призвали стороны к урегулированию конфликта на Украине.

Республика Сейшельские Острова является членом Движения неприсоединения и в своей внешней политике следует принципу «друзья для всех, ни для кого не враги». В духе этой установки руководство Сейшел призывает все...