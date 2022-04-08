В ЕС признали ключевые усилия России по прекращению конфликта в Карабахе

Нагорный Карабах. Горящий грузовик и человек на дороге перед границей с Арменией

Спецпредставитель Евросоюза по вопросам Южного Кавказа и кризиса в Грузии Тойво Клаар заявил в интервью News.am, что Союз признаёт ключевые усилия России по прекращению конфликта в Карабахе в 2020 году. Кроме того, Союз ценит дипломатическую работу РФ, а также заинтересован в безопасности и процветании соседних стран.

Мы признаём ключевые и решающие усилия России по прекращению войны 2020 года, а также проделанную до сих пор дипломатическую работу, — отметил Клаар.

Он также подчеркнул, что ЕС заинтересован в безопасности, стабильности и процветании стран, расположенных по соседству с Союзом. Клаар добавил, что усилия Евросоюза дополняют любые другие шаги, направленные на поддержку армян и азербайджанцев в достижении стабильного мира и безопасности в регионе.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым подготовку мирного договора между Баку и Ереваном. Главы государств подчеркнули необходимость реализации в полном объёме трёхсторонних договорённостей по Карабаху.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение с участием России, достигнутое в ночь на 10 ноября того же года.