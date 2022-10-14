«Идет пандемия депрессий»: Онищенко о последствиях COVID-19 Эпидемиолог Онищенко: пандемия коронавируса привела к росту числа депрессий во всем мире

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Геннадий Онищенко

Пандемия коронавируса привела к увеличению случаев заболевания депрессиями в России на 38% из-за хронического стресса, заявил в беседе с НСН врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, такая ситуация наблюдается во всем мире. В таких странах, как Швейцария, США и Бразилия, прирост числа депрессий составил более 40%.

Идет пандемия депрессий. Она началась и более интенсивно протекала в 2020 году, когда начался коронавирус и люди ничего не знали, сидели дома, почти никто не работал. В стране произошло увеличение на 38% числа депрессий — следствие хронического стресса. Это не только у нас произошло, это во всем мире произошло. Лидеры среди стран по этому показателю: Швейцария (на 46% увеличение), США (42%), Бразилия (40%), Россия (38%), Китай входит в десятку (22%), — заявил эксперт.

Специалист отмечает, что способствовать этому мог большой объем тревожной информации из интернета о вакцинации, чипировании и бесплодии. Врач назвал такие сообщения «информационной атакой» на людей.

Ранее сообщалось, что в России за последний месяц продажи антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов выросли на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также по сравнению с 2021 годом россияне стали покупать такие препараты в среднем на 30% чаще. Врачи советуют не увлекаться седативными средствами, подчеркивая, что принимать их следует только по назначению.