Хиллари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Разлив рек в канадской провинции Альберта привёл к массовой эвакуации из города Форт-Макмюррей. Населённый пункт покинули более 12 тысяч человек.

Отмечается, что власти полностью закрыли доступ в центральную часть населённого пункта, из которого эвакуировано 12 тыс. человек. В городе перемещаться теперь можно только на лодках. Местами вода залила первые этажи...