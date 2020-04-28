Хиллари Клинтон официально поддержала кандидатуру Байдена в президенты

Кандидатура бывшего вице-президента демократа Джо Байдена на предстоящих выборах президента США поддержана бывшей первой леди Соединённых Штатов Хиллари Клинтон.
Я очень рада быть частью вашей кампании не только для поддержки (кандидатуры Байдена. — NEWS.ru), но и для того, чтобы осветить многие вопросы, которые поставлены на карту на этих президентских выборах, — цитирует её «Интерфакс».
Национальный съезд Демократической партии США, на котором Байдена, как ожидается, назовут кандидатом в президенты, запланирован на середину августа в Милуоки (штат Висконсин).
Ранее сообщалось, что выдвижение бывшего вице-президента Джозефа Байдена на пост кандидата в президенты США поддержит экс-глава Белого дома Барак Обама.
Ранее NEWS.ru писал, что Дональд Трамп прокомментировал выход сенатора Берни Сандерса из президентской гонки, предложив его сторонникам вступить в Республиканскую партию. По словам Трампа, руководители демократов желали провала Сандерса, а ранее покинувшая кампанию Элизабет Уоррен оттянула голоса политика в праймериз «супервторника».