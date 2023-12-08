Helsingin Sanomat: Финляндия отказалась выдавать Украине командира «Русича»

Финляндия не может согласиться на экстрадицию командира диверсионно-штурмовой разведывательной группы (ДШРГ) «Русич» Войслава Тордена на Украину, сообщило издание Helsingin Sanomat. По его информации, Украина запросила экстрадицию Тордена, также известного как Ян Петровский, 15 августа.

Согласно решению Верховного суда, условий содержания Тордена под стражей для обеспечения возможной экстрадиции больше нет. Тордена призывают немедленно освободить, если не будет другой причины содержания за решеткой, — говорится в публикации.

Тордена арестовали в Финляндии 20 июля, когда он готовился вылететь во Францию. В Генпрокуратуре Украины заявили, что спецслужбы страны вышли на его след еще в 2016 году, а уже в 2017-м он был объявлен в розыск.

Финские СМИ сообщали, что Торден в составе ДШРГ «Русич» участвовал в боевых действиях в Донбассе в 2014-2015 годы, а также в спецоперации на Украине. Также его подозревали в связях с ЧВК «Вагнер».

Telegram-канал GREY ZONE писал, что на момент задержания в Финляндии командир «Русича» был помещен в Центр содержания мигрантов. Авторы канала сообщали, что причиной задержания называлось нарушение миграционного законодательства Шенгенской зоны. Предполагалось, что на Украине ему может грозить наказание вплоть до пожизненного срока.