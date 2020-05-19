Захват в Ливии силами Правительства национального согласия (ПНС) авиабазы Аль-Ватыйя дал повод говорить о снижении помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару со стороны внешних игроков. По распространённому среди экспертов мнению, в эту «группу поддержки» входит и Россия. Вопреки неудачам ЛНА «на земле», в арабской прессе продолжают расти спекуляции о том, что российские командиры ведут подготовку сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии.

Отступление с базы Аль-Ватыйя стало слишком болезненным для ЛНА. Долгое время военный объект использовался сторонниками Хафтара в качестве плацдарма для ударов по Триполи. Эксперты рассуждают теперь о том, мог ли ливийский военачальник потерять поддержку таких игроков, как Россия, Египет и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Однако источники сирийских СМИ пытаются зародить сомнение в подобном гипотетическом сценарии. Так, телеканал Deir Ezzor 24 сообщил, что российские военнослужащие завербовали для отправки в Ливию 35 человек из сирийской северо-восточной провинции Дейр эз-Зор. По словам источников, российские войска обещают ежемесячную зарплату в $2 тысячи для новобранцев, что выглядит как серьёзный финансовый стимул укрепить ряды ЛНА. СМИ называют это первым случаем, когда россияне забирают людей из Дейр эз-Зора для борьбы в Ливии.

المشير خليفة حفتر/twitter.com

Издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники отмечает , что куратором вербовки с российской стороны якобы выступает полковник Александр Зорин, который в 2016 году представлял российское Министерство обороны в женевском процессе. Он больше известен как «крёстный отец» примирения между правительственными силами и оппозиционными группировками в южных провинциях Сирии. По этим данным, в апреле он нанёс визит на юг Арабской Республики специально для поиска новых бойцов для Хафтара. Стремительно беднеющий регион называют кузницей наёмников для ливийского конфликта. Многие члены местных антиправительственных группировок пошли на сделку с официальным Дамаском в июле 2018 года после того, как США решили отказать им в дальнейшей защите. Однако это добавило региону экономических проблем: сирийское правительство не считает необходимым заботиться о снабжении местных.

Источники NEWS.ru говорят о том, что процесс переброски сирийцев в Ливию со стороны Дамаска начался в 2019 году и в первые группы входили пленные боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) — таким образом сирийский режим пытался найти им применение в другой горячей точке. Источники не исключают, что россияне могли курировать этот чувствительный процесс от формирования групп до их переброски в Ливию и участия в боевых действиях, но кто бы ни стоял за такой переброской — разведка, ЧВК или сирийские спецслужбы, широкое обнародование такой информации может вызвать негативные последствия.

Халифа Хафтар (справа). Архивное фото المشير خليفة حفتر/twitter.com

Собеседники Foreign Policy считают набор лояльных Дамаску сирийцев плохой затеей, потому что они не знают ливийской местности и теряются в новых условиях. В отсутствии энтузиазма наблюдатели подозревают и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, которая, как считается, поддерживает ЛНА. Источники издания Arabic Post накануне сообщили, что между группой и полевыми командирами Хафтара есть серьёзные споры, которые касаются темы выполнения обязательств и, соответственно, выплаты жалованья. По этой версии, после отказа Хафтара соблюдать согласованное РФ и Турцией перемирие бойцы ЧВК свернули своё участие в ряде «горячих точек». Сейчас они предположительно развёрнуты в Тобруке и Дерне. По предположениям ооновских экспертов, бойцы Вагнера оказывают ЛНА помощь в ремонте техники, берут на себя функции артиллерийских офицеров и авиадиспетчеров передового эшелона, а также предоставляют рекомендации по методам радиоэлектронного противодействия.

Попытки самопровозглашённого ливийского фельдмаршала призвать к перемирию в священный для мусульман месяц Рамадан были ничем иным, как признанием слабости перед возросшей благодаря Турции силе ПНС. Хафтару критически важно было выиграть время, чтобы консолидировать свои сухопутные войска и убедить Москву в том, что ему требуется помощь, — несмотря на предыдущее недопонимание. Отчасти поражения ЛНА способны перевернуть все гипотезы о снабжении Хафтара российской помощью. Всё, на что гипотетически может рассчитывать командующий ЛНА, — это свежие сирийские кадры. Прямая поддержка — это слишком дорогой аванс.