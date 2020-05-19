Захват в Ливии силами Правительства национального согласия (ПНС) авиабазы Аль-Ватыйя дал повод говорить о снижении помощи командующему Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифе Хафтару со стороны внешних игроков. По распространённому среди экспертов мнению, в эту «группу поддержки» входит и Россия. Вопреки неудачам ЛНА «на земле», в арабской прессе продолжают расти спекуляции о том, что российские командиры ведут подготовку сирийских наёмников для участия в боевых действиях в Ливии.
Отступление с базы Аль-Ватыйя стало слишком болезненным для ЛНА. Долгое время военный объект
Издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники
Источники NEWS.ru говорят о том, что процесс переброски сирийцев в Ливию со стороны Дамаска начался в 2019 году и в первые группы входили пленные боевики «Исламского государства» (запрещено в РФ) — таким образом сирийский режим пытался найти им применение в другой горячей точке. Источники не исключают, что россияне могли курировать этот чувствительный процесс от формирования групп до их переброски в Ливию и участия в боевых действиях, но кто бы ни стоял за такой переброской — разведка, ЧВК или сирийские спецслужбы, широкое обнародование такой информации может вызвать негативные последствия.
Собеседники Foreign Policy считают набор лояльных Дамаску сирийцев плохой затеей, потому что они не знают ливийской местности и теряются в новых условиях. В отсутствии энтузиазма наблюдатели подозревают и частную военную компанию (ЧВК) Вагнера, которая, как считается, поддерживает ЛНА. Источники издания Arabic Post накануне сообщили, что между группой и полевыми командирами Хафтара есть серьёзные споры, которые касаются темы выполнения обязательств и, соответственно, выплаты жалованья. По этой версии, после отказа Хафтара соблюдать согласованное РФ и Турцией перемирие бойцы ЧВК свернули своё участие в ряде «горячих точек». Сейчас они предположительно развёрнуты в Тобруке и Дерне. По предположениям ооновских экспертов, бойцы Вагнера оказывают ЛНА помощь в ремонте техники, берут на себя функции артиллерийских офицеров и авиадиспетчеров передового эшелона, а также предоставляют рекомендации по методам радиоэлектронного противодействия.
Попытки самопровозглашённого ливийского фельдмаршала призвать к перемирию в священный для мусульман месяц Рамадан были ничем иным, как признанием слабости перед возросшей благодаря Турции силе ПНС. Хафтару критически важно было выиграть время, чтобы консолидировать свои сухопутные войска и убедить Москву в том, что ему требуется помощь, — несмотря на предыдущее недопонимание. Отчасти поражения ЛНА способны перевернуть все гипотезы о снабжении Хафтара российской помощью. Всё, на что гипотетически может рассчитывать командующий ЛНА, — это свежие сирийские кадры. Прямая поддержка — это слишком дорогой аванс.
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