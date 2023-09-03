Грязевой апокалипсис в США: тысячи гостей Burning Man оказались в ловушке

Фото: billyd3_/twitter.com

Площадка ежегодного американского фестиваля Burning Man превратилась в месиво грязи из-за непогоды

Площадка ежегодного американского фестиваля Burning Man превратилась в месиво грязи из-за непогоды. За сутки на месте проведения мероприятия в пустыне Блэк-Рок в Неваде выпала двухмесячная норма осадков, пишут СМИ. Десятки тысяч гостей фестиваля оказались в грязевой ловушке.

Организаторы посоветовали участникам не выходить на улицу и экономить еду и воду, новых гостей на фестиваль не пускают. Кроме того, из-за непогоды отменили ряд мероприятий, неизвестна судьба ключевого события фестиваля — сожжения огромной деревянной фигуры человека.

Предположительно, погода нормализуется только в понедельник, завершающий день фестиваля.

Пока участникам запрещено покидать площадку из-за опасности езды на автомобилях по грязи.

NEWS.ru собрал яркие кадры грязевого апокалипсиса.