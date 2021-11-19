Грузия отказалась от участия в платформе «3+3» по Южному Кавказу

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил, что Тбилиси не будет участвовать в инициативе «платформы шести» по урегулированию ситуации на Южном Кавказе совместно с Россией. Во время выступления в формате «Час министра» в парламенте дипломат отметил, что уже сообщил о позиции своей страны Баку и Анкаре, которые являются инициаторами создания подобного механизма регионального сотрудничества.

Мы не можем участвовать в геополитическом проекте с Россией, — сказал министр.

При этом Залкалиани подчеркнул, что сбалансированные отношений с соседними странами являются приоритетом внешней политики Грузии. Он отметил, что Тбилиси создал условия для беспрепятственного перемещения гуманитарных грузов в зоне конфликта на армяно-азербайджанской границе.

В связи с имевшей место в регионе эскалацией мы однозначно провели сбалансированную политику в отношении конфликта. На перевозку военных грузов и транзитные перевозки была дана незамедлительная реакция. Это в определённом смысле содействовало деэскалации. Очень важны были также активные контакты Грузии с обоими соседям, — добавил Залкалиани.

Ранее Залкалиани также заявлял, что представителям страны будет сложно участвовать в формате «3+3» по Карабаху вместе с Россией. Вместе с тем он отметил важность представления государства в крупных геополитических проектах.

Платформа «3+3» представляет собой поствоенное региональное сотрудничество трёх игроков на Южном Кавказе — Азербайджана, Армении и Грузии — с их влиятельными соседями — Турцией, Россией и Ираном. Основной целью такого формата является разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.