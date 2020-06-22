Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Владимира Путина

https://static.news.ru/photo/27a1eb9c-b495-11ea-a210-fa163e074e61_660.jpg Георгий Габуния Фото: Rustavi2

Скандально известный грузинский журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.

Как сообщает РИА Новости, в эфире телеканала Mtavari Arkhi Габуния неожиданно перешёл на русский язык и грубо обратился к российскому лидеру.

Отмечается, что летом прошлого года Габуния в эфире телеканала «Рустави-2» обругал матом Путина и его покойных родителей. Этот поступок вызвал возмущение у зрителей канала, которые даже устроили протесты с требованием уволить журналиста.

Новое высказывание телеведущего может быть связано с недавним задержанием россиянина за якобы поддельные документы, но в рамках расследования дела о подготовке заказного убийства. Директор оппозиционной телекомпании «Мтавари архи» Ника Гварамия заявил, что убить планировали Габунию и подготовил заказное убийство якобы сам глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров эти обвинения назвал полной глупостью, а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков оценил как абсурдные «планы» по покушению на грузинского журналиста.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший журналист грузинской телекомпании «Рустави-2» Георгий Габуния, который в прямом эфире обматерил президента РФ Владимира Путина, дал показания в Генпрокуратуре. Его опрашивали по делу о хищении денежных средств «Рустави-2».