Греческий политолог раскрыл антироссийские планы США в Румынии

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Румыния является плацдармом США для нанесения ударов по российским силам в Черноморском регионе и в Приднестровье. Об этом заявил греческий политолог Пол Антонопулос.

Вашингтон заинтересован в усилении румынских войск в рамках антироссийской политики, написал он в статье для InfoBrics.

В материале сообщается, что первая партия реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства прибыла на территорию Румынии и батальон, базирующийся вблизи границы с Молдавией, первым получил новую технику. Поскольку Румынии никто из соседей не угрожает, это говорит о том, что американские комплексы предназначены для каких-то иных целей.

Это свидетельствует о том, что США отдают приоритет Чёрному морю как точке давления на Россию и придают этому плацдарму более важное значение, чем Прибалтике, — считает Антонопулос.

По его мнению, государства Черноморского региона не способны бросить вызов Военно-морскому флоту РФ, ввиду чего США оказывают поддержку союзникам.

Ракетные комплексы HIMARS используются для нанесения ударов по артиллерийским подразделениям противника, средствам неприятельских ПВО, транспортным узлам и другим крупным стратегическим целям, находящимся в пределах 300-километровой дальности. По контракту Румыния получит их 54 единицы, тогда как у Польши, к примеру, их всего два десятка.

Ранее NEWS.ru писал, что колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо порассуждал о том, что ждёт НАТО в случае военного конфликта с РФ в Европе. Журналист пришёл к выводу, что группировка российских войск быстро даст отпор соединениям Североатлантического альянса в Прибалтике, если не будет увеличено присутствие военных США на этом фланге.