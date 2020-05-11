Граждане США пытаются подать в суд на КНР за распространение коронавируса

https://static.news.ru/photo/d6102326-935a-11ea-b2a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Несколько американских компаний и десятки граждан США пытаются подать в суд на Китай. По их мнению, Пекин виновен в распространении коронавирусной инфекции нового типа.

Американские журналисты сообщают, что на данный момент в стране подали не менее девяти исков, согласно которым власти КНР обвиняются в недостаточных мерах в борьбе с COVID-19 и в сокрытии сведений о том, что на самом деле происходило в Ухане во время эпидемии.

Восемь из девяти исков являются потенциально групповыми, то есть они могут объединить тысячи людей и предприятий. В законодательстве Штатов прописано, что иностранные правительства не могут быть привлечены к ответственности на территории страны. Соответственно, истцам придётся каким-либо образом указанное ограничение обходить. Для этого существует ряд исключений, которые могут касаться неправомерных действий внутри США, намеренным пренебрежением иностранной организацией своим иммунитетом и не только.

По словам подавших иски в отношении КНР адвокатов, возможность применить исключения в отношении дел против Китая существует. В частности, юристы предъявляют иск к китайской Компартии как к отдельной от правительства организации, передаёт Associated Press.

Как ранее писал NEWS.ru, Китай вряд ли специально стремилсяк распространению коронавируса. Инфекция могла вырваться из-под контроля китайских специалистов из-за их некомпетентности. Такого мнения придерживается президент США Дональд Трамп.