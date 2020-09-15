Барбадос оставит королеву Великобритании в «колониальном прошлом»

https://static.news.ru/photo/697a13e8-f7e6-11ea-a1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago-images.de/Global Look Press

Власти Барбадоса объявили, что с 2021 года страна станет республикой. Правительство больше не будет признавать британскую королеву Елизавету II главой государства. Об этом говорится в заявлении генерала-губернатора страны Сандры Мейсон.

Отмечается, что Барбадосу пора оставить позади своё колониальное прошлое. Жители острова в восточной части Карибского моря хотят видеть во главе государства своего человека. По словам Мейсон, признание Барбадоса республикой — это окончательное заявление об уверенности в том, чего хочет страна.

Барбадос сделает следующий логический шаг на пути к полному суверенитету и станет республикой к тому времени, когда мы будем отмечать нашу 55-ю годовщину независимости, — приводит слова генерала-губернатора портал Loop Barbados.

Мейсон подчеркнула, что Барбадос получил независимость более чем полвека назад — в 1966 году — и не может сомневаться в своей способности к самоуправлению.

На данный момент Елизавета II возглавляет Содружество Наций. Она является действующим монархом в 15 независимых странах, в числе которых Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиза, Гренада, Канада, Новая Зеландия и не только.

Как ранее писал NEWS.ru, власти Великобритании намерены отказаться от значительной части общеевропейских норм в области прав человека. Данный шаг правительства Бориса Джонсона может спровоцировать новый конфликт с Европейским союзом.