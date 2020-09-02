Госдеп заявил о преобладании «традиционного флага» на белорусских протестах

https://static.news.ru/photo/d9d0934e-ed7b-11ea-be8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa

Акции протеста в Белоруссии отличаются от митингов в других бывших республиках Советского Союза доминированием на них «традиционного флага», заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Такое мнение представитель Госдепа озвучил во время видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне, передаёт ТАСС.

Одной из самых поразительных особенностей этого протеста по сравнению с протестами, которые мы видели в других постсоветских странах, является белорусский флаг, который доминирует на каждой акции протеста — бело-красный традиционный флаг, — сказал Кент.

Как он считает, в Грузии, Армении, на Украине и в Молдавии «были немного другие флаги: флаги ЕС, другие национальные флаги».

Это белорусский дискурс. Вступают в игру чувства социальной сплочённости и единодушия в тот момент, когда белорусы встали, вышли на улицы мирно и вежливо, собирая мусор, просили, чтобы их голос был услышан, — подчеркнул представитель Госдепа.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа, после президентских выборов, на которых одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция использует на митингах бело-красно-белые флаги. Лукашенко в конце августа сказал, что этот флаг использовался годы Великой Отечественной войны оккупантами и коллаборационистами, а нынешняя государственная символика была поддержана большинством граждан на референдуме.

Как писал NEWS.ru ранее, член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова хочет выяснить цель визита премьера РФ Михаила Мишустина в Минск. Для этого она будет звонить в МИД республики. Мишустин 3 сентября будет находиться с визитом в Белоруссии.