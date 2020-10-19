Госдеп США хочет организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана

https://static.news.ru/photo/d19d5cca-1233-11eb-80bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Grazia Picciarella/Global Look Press

Государственный секретарь Соединённых Штатов Майк Помпео планирует организовать встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым в Вашингтоне.

Встречи пройдут 23 октября. Сначала американский политик поговорит с представителем Азербайджана, а затем — с армянским министром, передаёт Politico со ссылкой на официальные документы. При этом журналистам не удалось получить официальных комментариев по этой информации.

Ранее NEWS.ru писал о готовности азербайджанской стороны проводить переговоры с Арменией как в Москве, так и в любом другом месте. Аналогичную позицию озвучивал и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.