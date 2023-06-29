В Госдепе рассказали, отправят ли США войска на Украину Госдеп: Байден четко дал понять, что США не отправят войска на Украину

Фото: US Army

США не будут отправлять свои войска на Украину, сообщил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер, комментируя заявление экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, не исключившего такую возможность. По словам пресс-секретаря Госдепа, президент США Джо Байден совершенно четко дал понять: армия страны не будет вовлечена в конфликт, передает РИА Новости.

Президент очень четко дал понять, что войска США не будут отправлены на Украину, — сказал Миллер.

Ранее бывший генсек НАТО заявил, что некоторые страны Альянса могут в ускоренном порядке отправить на Украину свои войска в случае, если Киев не получит от военного блока реальных гарантий безопасности в ходе предстоящего саммита, который состоится в Вильнюсе 11–12 июля. Расмуссен предположил, что власти Польши могут рассмотреть возможность создания коалиции стран, желающих участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ.

Сегодня стало известно, что проект Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины не исключает отправку в страну военных миссий. Согласно данным журналистов, для отправки военных миссий на территорию Украины необходимо добиться согласия всех членов союза и создать подходящие для этого условия.