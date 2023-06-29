Страны ЕС допустили отправку военных миссий на Украину FT: ЕС может направить на Украину военную миссию в рамках будущих гарантий безопасности

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Проект Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины не исключает отправку в страну военных миссий, пишет Financial Times. Согласно данным газеты, для отправки военных миссий на территорию Украины необходимо добиться согласия всех членов союза и создать подходящие для этого условия.

Они (гарантии безопасности. — NEWS.ru) также пообещают расширить инициативу ЕС по обучению украинских войск и возможность отправки военных миссий ЕС на Украине, если условия для этого будут сочтены подходящими и такой шаг будет согласован всеми членами, — пишет FT.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Украину ждет «сюрприз» на саммите НАТО, который должен состояться 11–12 июля. Генсек Альянса Йенс Столтенберг, с которым у Каллас проходила совместная пресс-конференция, не опроверг ее слова, а выразил уверенность, что лидеры на встрече «придут к единой позиции» по этому вопросу.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Украину не спешат принимать в НАТО, так как в военном блоке надеются, что Киев сможет вернуть утраченные территории под свой контроль. Медведев считает, что Украина не нужна Альянсу в виде «огрызка», поэтому для нынешних властей в Киеве конфликт может стать перманентным.