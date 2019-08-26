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Столицу Индонезии перенесут из Джакарты в юго-восточную часть острова Калимантан, рассказал президент страны Джоко Видодо. На эти цели уйдёт примерно $32 млрд.

По словам министра планирования и национального развития Бамбанга Броджонегоро, к 2024 году в новую столицу переедут все правительственные структуры. Он отметил, что первоначально власти рассматривали возможность сосредоточить госструктуры только в...