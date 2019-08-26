Государственный департамент США исключил Палестинскую автономию из списка стран и территорий
Представитель председателя Палестинской автономии Набиль Абу Рудейна заявил, что решение Госдепа представляет собой «беспрецедентное ухудшение» внешней политики США, сообщает
Этот шаг ещё раз показывает, что правительство США не только смещено в сторону израильской оккупации, но и полностью подчиняется идеологии израильских правых экстремистов, — приводит агентство слова Рудейна.
Соединённые Штаты не признают Палестинскую автономию самостоятельным государством и не поддерживают с ней дипломатических отношений.
Ранее News.ru сообщал, что двум американским чиновникам, признающим Палестину, запретили въезд в Израиль.