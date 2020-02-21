Google не предоставит документы в рамках антимонопольного расследования, которое проводит комиссия из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.
Нас беспокоит нестандартный ход расследования, которое подразумевает необычные договорённости с советниками, сотрудничающими с нашими конкурентами, — цитирует The Wall Street Journal представителя компании.
В частности, в Google считают, что в антимонопольном расследовании принимают участие сторонние бизнес-консультанты, которые могут предоставить конфиденциальные данные сотрудников компании конкурентам.
Отмечается, что речь идёт об электронных письмах руководителей различных подразделений компании, а также о СМС-сообщениях и данных электронной переписки рядовых сотрудников. В Google заявили, что уже предъявили данную документацию в рамках другого антимонопольного расследования, проводимого Министерством юстиции США.
Новое расследование началось в 2019 году, и прокуроров интересуют рекламная политика компании, механизмы поиска, используемые Google, а также проекты, связанные с платформой Android.
Ранее NEWS.ru рассказал, что Google запустила веб-страницу Android 11 для разработчиков (Developer Preview). Спустя некоторое время закрыла доступ к странице, но пользователи успели зафиксировать особенности Android 11 новой версии операционной системы.
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