https://static.news.ru/photo/2cfe3922-54e3-11ea-ae72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Hardt/Geisler-Fotopres/Global Look Press

Google не предоставит документы в рамках антимонопольного расследования, которое проводит комиссия из прокуроров 48 штатов, столичного округа Колумбия и Пуэрто-Рико.

Нас беспокоит нестандартный ход расследования, которое подразумевает необычные договорённости с советниками, сотрудничающими с нашими конкурентами, — цитирует The Wall Street Journal представителя компании.

В частности, в Google считают, что в антимонопольном расследовании принимают участие сторонние бизнес-консультанты, которые могут предоставить конфиденциальные данные сотрудников компании конкурентам.

Отмечается, что речь идёт об электронных письмах руководителей различных подразделений компании, а также о СМС-сообщениях и данных электронной переписки рядовых сотрудников. В Google заявили, что уже предъявили данную документацию в рамках другого антимонопольного расследования, проводимого Министерством юстиции США.

Новое расследование началось в 2019 году, и прокуроров интересуют рекламная политика компании, механизмы поиска, используемые Google, а также проекты, связанные с платформой Android.

Ранее NEWS.ru рассказал, что Google запустила веб-страницу Android 11 для разработчиков (Developer Preview). Спустя некоторое время закрыла доступ к странице, но пользователи успели зафиксировать особенности Android 11 новой версии операционной системы.