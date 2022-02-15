Главы МИД G7 проведут срочную встречу по Украине

Главы МИД Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии, сообщило агентство Kyodo. Отмечается, что она состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) и будет посвящена ситуации вокруг Украины.

С японской стороны во встрече примет участие глава МИД Ёсимаса Хаяси.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет представлена на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности. По её словам, в последние годы это мероприятие всё больше трансформируется в «трансатлантический форум».

Мюнхенская конференция пройдёт 18–20 февраля в отеле «Баварский двор». Из-за распространения коронавируса в мире она проводится в гибридном режиме — очно будут присутствовать не более 600 гостей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

Самым запоминающимся остаётся визит российского лидера в Мюнхен в 2007 году. Тогда в своей речи он подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства.