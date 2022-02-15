Главы МИД G7 проведут срочную встречу по Украине

Главы МИД Группы семи (G7) на этой неделе планируют провести срочную встречу в Германии, сообщило агентство Kyodo. Отмечается, что она состоится на полях Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) и будет посвящена ситуации вокруг Украины.
С японской стороны во встрече
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет представлена на ближайшей Мюнхенской конференции по безопасности. По её словам, в последние годы это мероприятие всё больше трансформируется в «трансатлантический форум».
Мюнхенская конференция пройдёт 18–20 февраля в отеле «Баварский двор». Из-за распространения коронавируса в мире она проводится в гибридном режиме — очно будут присутствовать не более 600 гостей.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.
Самым запоминающимся остаётся визит российского лидера в Мюнхен в 2007 году. Тогда в своей речи он подверг жёсткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства.