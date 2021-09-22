СМИ: главы МИД Азербайджана, Турции и Ирана встретятся в Тегеране

Министры иностранных дел Турции и Ирана Мевлут Чавушоглу и Хоссейн Амир Абдуллахиян провели переговоры в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в Нью-Йорке. Стороны договорились провести трёхстороннюю встречу в Тегеране с участием глав МИД Турции, Ирана и Азербайджана. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Во время переговоров Чавушоглу и Абдуллахиян обсудили двусторонние и региональные вопросы. Особое внимание министры уделили событиям в Афганистане и Сирии.

Чавушоглу подчеркнул необходимость формирования инклюзивного правительства в Афганистане и выразил обеспокоенность возможностью серьёзной эскалации насилия и экстремизма в регионе. Он добавил, что односторонние санкции в отношении Ирана должны быть отменены. Министры также отметили важность в регулярных консультациях между странами.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба Азербайджана Керим Велиев провёл встречу с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром и главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером. Стороны обсудили военное сотрудничество двух стран.