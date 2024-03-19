Главы четырех стран поздравили Путина с победой на выборах Наследный принц Саудовской Аравии поздравил Путина с победой на выборах

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Владимир Путин

Наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба Кремля. Также стало известно, что поздравления в адрес российского лидера направили власти Мали, Ливии и Омана.

С обеих сторон вырaженa готовность и дaлее aктивно рaзвивaть дружественные связи и взaимовыгодное сотрудничество между Российской Федерaцией и Сaудовской Aрaвией. Констатировaнa, в чaстности, эффективность координации двух стрaн в формaте «ОПЕК плюс», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора передал наилучшие пожелания королю Саудовской Аравии и поздравил народ королевства со священным для мусульман месяцем Рамаданом.

Временный президент Мали Ассими Гоита написал в Twitter (X), что поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Кроме того, председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи поздравил Путина с победой на выборах, сообщило посольство РФ в Триполи. Дипведомство добавило, что аль-Менфи в своем поздравлении отметил особый дружественный характер российско-ливийских отношений.

Также султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид телеграммой поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, проинформировало Оманское информационное агентство.

Ранее стало известно, что глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган тепло поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента РФ. Турецкий лидер предложил свое участие в урегулировании украинского кризиса в роли посредника, и выразил надежду нa дaльнейшее тесное взaимодействие в интересaх рaзвития многоплaновых российско-турецких отношений.

Ранее Центризбирком РФ сообщил, что Владимир Путин набрал 87,38% голосов на выборах президента РФ по итогам обработки 100% бюллетеней.