Эрдоган поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре тепло поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента России, сообщила пресс-служба Кремля. Турецкий лидер пожелал главе Российской Федерации новых успехов в государственной деятельности на благо своей страны. Эрдоган также предложил свое участие в урегулировании украинского кризиса в роли посредника.

Вырaжен обоюдный нaстрой нa дaльнейшее тесное взaимодействие в интересaх рaзвития многоплaновых российско-турецких отношений. Обсуждены вопросы укрепления междунaродной стaбильности и безопaсности, кaсaющиеся в том числе Черноморского регионa, — говорится в заявлении пресс-службы.

В Кремле добавили, что Путин поздравил собеседника и всех мусульман Турции со священным месяцем Рамадан. Лидеры также условились о продолжении диалога в различных форматах.

Канцелярия Эрдогана подтвердила состоявшийся телефонный разговор, в котором он подчеркнул свою готовность стать посредником в урегулировании кризиса на Украине. По сообщению ведомства, турецкий президент заявил о своей вере в позитивный курс в турецко-российских отношениях, который будет продолжаться и в дальнейшем.

Ранее ЦИК сообщил, что Владимир Путин набрал 87,38% голосов на выборах президента РФ по итогам обработки 100% бюллетеней.