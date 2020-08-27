Глава ВОЗ рассказал, как пандемия повлияла на психику миллионов людей

https://static.news.ru/photo/8e3da436-e889-11ea-ba88-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса оказала негативное влияние на психическое здоровье миллионов людей по всему миру. У людей чаще стали проявляться тревоги и страхи, в то время как работа служб по поддержке психического здоровья из-за введённых ограничений была нарушена, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На брифинге в Женеве он обратил внимание на «глубокое воздействие», которое оказывает на психику «отсутствие социального взаимодействия вследствие пандемии».

При этом глава ВОЗ отметил, что психическое здоровье граждан и до мировой эпидемии было «забытым вопросом в глобальном здравоохранении».

Около миллиарда людей живут с психическими расстройствами, три миллиона умирают ежегодно от вредоносного употребления алкоголя и каждые 40 секунд один человек в мире совершает самоубийство, — цитирует Гебрейесуса ТАСС.

Он подчеркнул, что возглавляемая им организация намерена привлечь внимание мирового сообщества к этим проблемам. Для этого 10 октября, когда будет отмечаться Всемирный день психического здоровья, ВОЗ проведёт международный онлайн-форум в поддержку соответствующих служб.

Ранее, как писал NEWS.ru, известный китайский вирусолог Чжун Наньшань напомнил, что психическое здоровье является половиной от общего здоровья пациента. Поэтому, заявил он, людям нужно вырабатывать иммунитет к разным слухам, связанным с коронавирусом, которые распространяются в Интернете и на различных околонаучных ресурсах.