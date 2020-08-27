Китайский медик прокомментировал «повторные заражения» коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f4b7de00-e84a-11ea-b943-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай в основном завершил борьбу со вспышкой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сейчас Пекин старается вылечить оставшихся пациентов и не допустить возникновения новых очагов заболевания. Но учёные продолжают исследовать весь спектр последствий недуга как для отдельных граждан, так и для общества.

Одной из проблем для медиков является повторное заражение COVID-19. По мнению известного китайского вирусолога Чжуна Наньшаня, повышенное внимание к подобным инцидентам во многом чрезмерное. С точки зрения профессионалов, трудно чётко определить их причину и последствия, добавил эксперт.

Он отметил также и возможный вредный информационный эффект для общества от сообщений о повторном инфицировании COVID-19. Например, из-за того, что переболевшие рискуют столкнуться с настороженным или даже враждебным отношением к себе, что плохо и для них самих, и для социума в целом, пишет «Парламентская газета».

Наньшань добавил, что психическое здоровье, согласно известной формуле — половина общего здоровья пациента. Поэтому беречь свои нервы очень важно. Человеку нужно вырабатывать иммунитет к разным слухам и по поводу COVID-19, распространяющимся в Интернете и на различных околонаучных ресурсах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что антитела к коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) нашли у всех четырёх добровольцев, прошедших полный курс вакцинации с помощью препарата разработки российского центра «Вектор», рассказала заведующая лабораторией отдела биологического технологического контроля предприятия Светлана Усова.

Она отметила, что у испытуемых не зафиксированы нарушения в работе центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, а также иные нежелательные явления. Усова подчеркнула, что процесс проходит «удачно».