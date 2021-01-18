Глава ВОЗ предупредил о приближении «моральной катастрофы» во всём мире

https://static.news.ru/photo/516a42fe-5985-11eb-b35f-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Li Ye/XinHua/Global Look Press

Мир приближается к моральной катастрофе, так как план по обеспечению жителей разных стран вакциной от COVID-19 на равных условиях находится под угрозой срыва. Об этом предупредил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Я должен быть откровенным: мир находится на грани моральной катастрофы — и её ценой будут человеческие жизни и средства к существованию в беднейших странах мира, — приводит телеканал «360» слова Гебрейесуса.

Глава ВОЗ привёл статистику, в соответствии с которой жители 49 обеспеченных стран получили 39 млн доз вакцины от коронавируса, при этом в одном из беднейших государств сделали всего 25 прививок.

Ранее Гебрейесус заявил, что нынешняя пандемия COVID-19 не будет последней, поэтому мировое сообщество обязано продолжить укрепление системы охраны здоровья и готовиться к аналогичным ситуациям. Глава ВОЗ напомнил, что ещё 12 месяцев назад коронавирус не был известен миру, но за этот срок всё «перевернулось с ног на голову».

Как сообщал NEWS.ru, представитель ВОЗ Мелита Вуйнович заявила, что пандемия коронавируса может пойти на спад, но сам вирус никуда не исчезнет. По её словам, решить вопрос с пандемией может именно массовая вакцинация.