Глава ВОЗ назвал эффективное лекарство против коронавируса

https://static.news.ru/photo/81d26d50-0fd3-11eb-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

«Дексаметазон» является единственным лекарством, продемонстрировавшим свою эффективность против коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

На настоящий момент кортикостероид «Дексаметазон» по-прежнему является единственным терапевтическим средством, показавшим эффективность против COVID-19 для пациентов с болезнью в тяжёлой форме, — цитирует его ТАСС.

«Дексаметазон» — стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории и внезапные приливы энергии. Эффективность его применения против коронавируса была доказана в ходе широкомасштабного исследования эффективности лекарств, получившего название «Солидарность», проводившегося при поддержке ВОЗ. Оно охватывает почти 13 тыс. пациентов в 500 больницах 30 стран.

Судя по результатам этого исследования, другие два средства — «Ремдесивир» и «Интерферон» — имеют слабый эффект на предотвращение смертности или сокращение времени пребывания в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что профессор Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Рейнер заявил: при лечении президента США Дональда Трампа применялась комбинация трёх препаратов. По его словам, хозяин Белого дома может быть «единственным пациентом на планете», который лечился одновременно «Ремдесивиром», «Дексаметазоном» и коктейлем из антител. Лечение Трампа в течение трёх дней от коронавируса обошлось американской казне более чем в 100 тыс. долларов.