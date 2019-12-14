https://static.news.ru/photo/49737452-1fa3-11ea-9b23-fa163e074e61_660.jpg Санна Марин Фото: JP Black/ZUMAPRESS.com/ClobalLookPress

Глава МВД Эстонии Март Хельме высказался насчёт назначения Санны Марин на должность премьер-министра Финляндии. В своём комментарии он назвал её «продавщицей». Об этом сообщил ТАСС.

От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился, — процитировал эстонского министра ТАСС.

Март Хельме сообщил в эфире радиостанции TRE Raadio, что «продавщица поднялась до премьер-министра». Он высказал возмущение тем, что «уличные активисты и необразованные люди» становятся членами правительства Финляндии, отмечает ТАСС.

Отмечается, что 34-летняя Санна Марин — самый молодой премьер-министр в мире.

Ране NEWS.ru писал о том, что совет финской Социал-демократической партии (СДП) предложил на пост главы правительства страны кандидатуру министра транспорта и коммуникаций Санны Марин. На внутрипартийном голосовании за Марин отдали 32 голоса из 61.