Глава МВД Эстонии Март Хельме высказался насчёт назначения Санны Марин на должность премьер-министра Финляндии. В своём комментарии он назвал её «продавщицей». Об этом
От того, что сейчас произошло в Финляндии, волосы встают дыбом. Я в связи с этим напомнил бы слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром, или как он там выразился, — процитировал эстонского министра ТАСС.
Март Хельме сообщил в эфире радиостанции TRE Raadio, что «продавщица поднялась до премьер-министра». Он высказал возмущение тем, что «уличные активисты и необразованные люди» становятся членами правительства Финляндии, отмечает ТАСС.
Отмечается, что 34-летняя Санна Марин — самый молодой премьер-министр в мире.
Ране NEWS.ru писал о том, что совет финской Социал-демократической партии (СДП) предложил на пост главы правительства страны кандидатуру министра транспорта и коммуникаций Санны Марин. На внутрипартийном голосовании за Марин отдали 32 голоса из 61.
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