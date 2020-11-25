Глава Минобороны ФРГ заявила о «более явственной угрозе» со стороны России

https://static.news.ru/photo/e74f5080-2f2c-11eb-afd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Thiel/Global Look Press

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что после модернизации российских вооружений видит явственную военную угрозу со стороны Москвы. Она призвала поддержать военные расходы Германии на высоком уровне.

Остается фактом, что российская сторона сделала масштабные инвестиции в модернизацию своих вооруженных сил, что она располагает новыми видами вооружений, что её угроза стала ещё более явственной, — цитирует её РИА Новости.

Таким образом на слушаниях в бундестаге Крамп-Карренбауэр ответила на вопрос о том, насколько военные расходы НАТО оправданы в условиях пандемии. Кроме того, она рекомендовала вести переговоры по этому вопросу «с коллегами из балтийских стран, Швеции, Центральной и Восточной Европы», граничащих с Россией.

Крамп-Карренбауэр также считает, что Германия должна усилить свою позицию, чтобы вести диалог с Россией по вопросу разоружения. Она напомнила, что это традиционная позиция германской внешней политики.

Как писал NEWS.ru, министерство национальной безопасности США включило Россию в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Эксперты считают, что включение РФ в списки угроз стало уже традицией для Вашингтона, взявшего на вооружение эту практику ещё во времена холодной войны.

США объясняют мифической российской угрозой размещение военных баз в Европе и Азии. Политологи отмечают, что американские власти пытаются внушить отношение к России как к потенциальному агрессору европейским странам.