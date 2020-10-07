Эксперты объяснили включение России в список угроз безопасности США

https://static.news.ru/photo/36c3b74c-08c1-11eb-aee2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ohde/face to face/Global Look Press

Министерство национальной безопасности США включило Россию в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Кандидат политических наук Анна Арямова и американист Александр Домрин связали это решение с внутриполитической борьбой в стране.

По словам Арямовой, включение РФ в списки угроз стало уже традицией для Вашингтона, взявшего на вооружение эту практику ещё во времена холодной войны. США объясняют мифической российской угрозой размещение военных баз в Европе и Азии. Политолог отметила, что американские власти пытаются внушить отношение к России как к потенциальному агрессору европейским странам.

Американцами разыгрывается эта карта в своей внутриполитической борьбе. На широкую общественность обывательскую «угроза национальным интересам со стороны России» продолжает действовать, иначе бы это не перекочёвывало из года в год во все декларации и всевозможные документы, — рассказала Арямова в эфире радио Sputnik.

Александр Домрин также не удивился решению США включить РФ в список угроз нацбезопасности. Американист обратил внимание на заявление американского президента Дональда Трампа, призвавшего рассекретить все материалы о расследовании его связей с Москвой.

Вот это действительно удар со стороны Трампа. Два этих события показывают, что происходит в Америке. С одной стороны, это та самая корпоративная Америка, которая борется против России. С другой стороны — Трамп, который до сих пор не смог подчинить Америку себе, не смог осушить это вашингтонское болото, — отметил эксперт.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве внутренней безопасности США считают, что Россия может получить доступ к политической и экономической информации путём кибершпионажа.