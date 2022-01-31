Глава ЛНР оценил предполагаемые переговоры в Стамбуле

Переговоры по Донбассу в Стамбуле не дадут участникам достаточных гарантий безопасности, сказал РИА Новости глава самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник. Ранее турецкие власти заявили о готовности выступить посредником в урегулировании украинского кризиса и принять у себя встречу представителей России и Украины.

На какой бы площадке ни встречались наши переговорщики, сторонами конфликта всё равно будут Киев и Донбасс. И говорить нам придётся друг с другом, какой бы вокруг ни был пейзаж, — сказал Пасечник.

По его словам, Турция также является частью НАТО, в связи с чем вопрос безопасности участников станет основным.

Вы уверены, что Анкара ослушается, если очередной Столтенберг даст приказ задержать сепаратистов? У меня такой уверенности нет! — заключил Пасечник.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова к посредническим усилиям для урегулирования отношений между Россией и Украиной. По его словам, военные действия между двумя странами станут серьёзным ударом по стабильности для всего региона.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин непременно воспользуется недавно сделанным приглашением главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну. По его словам, это произойдёт вскоре после улучшения эпидемиологической обстановки и в соответствии с графиками деятельности глав обоих государств.