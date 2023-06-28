Глава ЧВК заявил о необходимости закона о частных военных компаниях

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Боевые действия ведутся в том числе и на территории России, поэтому необходим закон о частных военных компаниях, заявил NEWS.ru руководитель ЧВК «РСБ-Групп» Олег Криницын. По его словам, ранее такой необходимости не было, так как доктрина государства была оборонительной. Кроме того, руководитель ЧВК объяснил, почему не считает «Вагнер» частной военной компанией.

ЧВК являются подразделениями обеспечения деятельности и боевых действий регулярной армии. Но в любом случае эти компании не должны напрямую участвовать в боевых действиях, потому что априори не имеют тяжелого вооружения, авиации и прочего, — сказал Криницын.

По словам эксперта, такое вооружение, как у «Вагнера», бывает не у ЧВК, а у структур, аффилированных с государством.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев ранее заявил NEWS.ru, что во избежание повторных попыток мятежа частных военных компаний необходимо не давать им расширяться до такого масштаба, чтобы они в случае недовольства могли направиться на столицу. По его словам, чем сильнее такой отряд, тем больше он может о себе возомнить. Депутат подчеркнул, что сотрудникам силовых структур необходимо учесть опыт попытки мятежа 24 июня.

27 июня в ФСБ России заявили о прекращении уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в стране. Следственный отдел ФСБ принял решение об этом в связи с тем, что 24 июня были прекращены действия, направленные на совершение преступления.