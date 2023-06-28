Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что во избежание повторных попыток мятежа частных военных компаний необходимо не давать им расширяться до такого масштаба, чтобы они в случае недовольства могли направиться на столицу. По его словам, чем сильнее такой отряд, тем больше он может о себе возомнить. Депутат подчеркнул, что сотрудникам силовых структур необходимо учесть опыт попытки мятежа 24 июня.
Нельзя расширять ЧВК до такого масштаба, насыщая танками и авиацией, чтобы они способны были в случае недовольства двинуться на Москву. Это ведь палка о двух концах: чем мощнее такой отряд, тем больше он о себе может возомнить, — считает он.
По мнению парламентария, вместо одного крупного можно создать пять-шесть малых подразделений, конкурирующих между собой за заказы. Журавлев также считает важным, чтобы эти подразделения курировались Министерством обороны РФ и сотрудничали с ведомством. В пример он привел взаимодействие ЧВК «Вагнер» с Генштабом в ходе ее операции в Сирии и Донбассе.
Все они должны курироваться Министерством обороны и с ним сотрудничать. Как это было в Сирии, где вагнеровцы героически воевали, выступая единым фронтом с регулярной российской армией. И в Донбассе ведь тоже никто не умаляет их заслуг, пока они участвовали в боевых действиях, координируя все свои планы с Генеральным штабом, — указал он.
Журавлев отметил, что подобные ЧВК «Вагнер» формирования нужны, чтобы охранять нефтяные месторождения и алмазные рудники, а также «выполнять деликатные поручения местных властей, которых не чураются частные вооруженные структуры».
27 июня в ФСБ России заявили о прекращении уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в стране. Следственный отдел ФСБ принял решение об этом в связи с тем, что 24 июня были прекращены действия, направленные на совершение преступления.