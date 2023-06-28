В Госдуме рассказали, как избежать повторной попытки мятежа ЧВК Депутат Журавлев призвал не насыщать ЧВК танками и авиацией

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону, боец ЧВК «Вагнер» в здании штаба Южного военного округа

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что во избежание повторных попыток мятежа частных военных компаний необходимо не давать им расширяться до такого масштаба, чтобы они в случае недовольства могли направиться на столицу. По его словам, чем сильнее такой отряд, тем больше он может о себе возомнить. Депутат подчеркнул, что сотрудникам силовых структур необходимо учесть опыт попытки мятежа 24 июня.

Нельзя расширять ЧВК до такого масштаба, насыщая танками и авиацией, чтобы они способны были в случае недовольства двинуться на Москву. Это ведь палка о двух концах: чем мощнее такой отряд, тем больше он о себе может возомнить, — считает он.

По мнению парламентария, вместо одного крупного можно создать пять-шесть малых подразделений, конкурирующих между собой за заказы. Журавлев также считает важным, чтобы эти подразделения курировались Министерством обороны РФ и сотрудничали с ведомством. В пример он привел взаимодействие ЧВК «Вагнер» с Генштабом в ходе ее операции в Сирии и Донбассе.

Все они должны курироваться Министерством обороны и с ним сотрудничать. Как это было в Сирии, где вагнеровцы героически воевали, выступая единым фронтом с регулярной российской армией. И в Донбассе ведь тоже никто не умаляет их заслуг, пока они участвовали в боевых действиях, координируя все свои планы с Генеральным штабом, — указал он.

Журавлев отметил, что подобные ЧВК «Вагнер» формирования нужны, чтобы охранять нефтяные месторождения и алмазные рудники, а также «выполнять деликатные поручения местных властей, которых не чураются частные вооруженные структуры».

27 июня в ФСБ России заявили о прекращении уголовного дела о попытке вооруженного мятежа в стране. Следственный отдел ФСБ принял решение об этом в связи с тем, что 24 июня были прекращены действия, направленные на совершение преступления.