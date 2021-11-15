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Германия пояснила роль Украины в сертификации оператора СП-2

00:59, 16 ноября 2021
Германия пояснила роль Украины в сертификации оператора СП-2 Фото: Gazprom/via Globallookpress.com
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Представитель германского регулятора — Федерального сетевого агентства — пояснил, какая роль отведена Украине, которую позвали участвовать в сертификации оператора «Северного потока — 2». Украинские компании могут высказать свою точку зрения, но не более того, приводит слова Фите Вульфа ТАСС.

Федеральное сетевое агентство может подтвердить, что сегодня привлекло компании «Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» к процедуре сертификации, — рассказал представитель регулятора.

Однако, добавил он, украинские фирмы не смогут помешать агентству принять решение.

Право на вето с этим не связано, — добавил Вульф.

Голос украинских представителей будет носить совещательный характер, как и представителей польских газовых компаний, которые приглашены Германией на тех же условиях. Поляки также выступают за запрет «Северного потока — 2».

Ранее глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что намерен помешать запуску российского газопровода. Он собирается представить немецкому регулятору юридическую позицию о невозможности сертификации газопровода «без его полного соответствия европейскому и международному законодательству».

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