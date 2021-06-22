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Германист объяснил, почему Путин выбрал Die Zeit для публикации статьи

15:00, 22 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сегодня немецкая газета Die Zeit опубликовала статью президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с NEWS.ru объяснил, почему российский лидер выбрал именно это издание.

По его словам, Die Zeit является относительно независимой газетой. России удалось с ней договориться о публикации статьи. Все немецкие СМИ — сторонники демократических ценностей, в этом плане нет каких-то правых изданий. Они считают себя свободными.

Die Zeit — еженедельник, читается основательно. Вполне нормальный выбор. Остальные газеты все ежедневные, хотя в любом случае статью Владимира Путина читали бы, но Die Zeit предлагает чтение для интеллектуального потребления, — заявил Белов.

Эксперт отметил, что Die Zeit является хорошим выбором для публикации статьи российского лидера. У каждого издания есть своя редакционная политика, но, видимо, у Die Zeit она наиболее взвешенная.

Белов добавил, что в своей статье Путин написал об устройстве мира в послевоенные годы. По его мнению, в связи с этим появится достаточно много стандартных критиков России, даже 80-летняя годовщина начала Великой Отечественной войны не изменит это.

Статья Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое» вышла в издании Die Zeit в День памяти и скорби. В ней российский лидер отметил, что советский солдат пришёл на немецкую землю с благородной миссией освободителя. Политики ожидали, что окончание холодной войны будет общей победой для Европы. По словам Путина, процветание нашего общего континента возможно совместными усилиями всех стран, включая Россию, что показала послевоенная история большой Европы. Он считает, что общей целью является обеспечение континентальной безопасности без разделительных линий.

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