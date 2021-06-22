Германист объяснил, почему Путин выбрал Die Zeit для публикации статьи

Сегодня немецкая газета Die Zeit опубликовала статью президента России Владимира Путина «Быть открытыми, несмотря на прошлое», приуроченную к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов в беседе с NEWS.ru объяснил, почему российский лидер выбрал именно это издание.

По его словам, Die Zeit является относительно независимой газетой. России удалось с ней договориться о публикации статьи. Все немецкие СМИ — сторонники демократических ценностей, в этом плане нет каких-то правых изданий. Они считают себя свободными.

Die Zeit — еженедельник, читается основательно. Вполне нормальный выбор. Остальные газеты все ежедневные, хотя в любом случае статью Владимира Путина читали бы, но Die Zeit предлагает чтение для интеллектуального потребления, — заявил Белов.

Эксперт отметил, что Die Zeit является хорошим выбором для публикации статьи российского лидера. У каждого издания есть своя редакционная политика, но, видимо, у Die Zeit она наиболее взвешенная.

Белов добавил, что в своей статье Путин написал об устройстве мира в послевоенные годы. По его мнению, в связи с этим появится достаточно много стандартных критиков России, даже 80-летняя годовщина начала Великой Отечественной войны не изменит это.