Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал противостоять усилению угрозы баллистических ракет. По словам политика, для этого в краткосрочной перспективе необходимо продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
Гутериш заявил, что международное сообщество должно обеспечить успешный обзор в 2020 году Договора по нераспространению ядерного оружия, передаёт
Как ранее писал News.ru, американский посол в РФ Джон Хантсман считает, что Россия и Соединённые Штаты смогут договориться о продлении СНВ-3. Он также отметил, что нельзя говорить о начале нового этапа гонки вооружений после выхода США из ДРСМД.