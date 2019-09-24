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Сергей Князев решил покинуть пост главы Национальной полиции Украины, который занимает с февраля 2017 года. Он рассказал, что уже подал заявление об отставке.

Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею, — заявил Князев в ходе брифинга. Своё решение он комментировать не стал. Ранее News.ru писал, что таможенники Польши...