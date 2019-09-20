https://static.news.ru/photo/1669f2d0-dc68-11e9-8f1b-fa163e074e61_660.jpg Джон Хантсман Фото: Igor Russak/ZUMAPRESS.com/Globak Look Press

Американский посол в РФ Джон Хантсман считает, что Россия и Соединённые Штаты смогут договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).

Думаю, нам удастся путём переговоров прийти к новому договору, более всеобъемлющему договору, который будет учитывать нынешние реалии, — сказал дипломат в интервью телеканалу «Дождь».

Он также отметил, что нельзя говорить о начале нового этапа гонки вооружений после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Кроме того, по словам посла, в дальнейшем планируются переговоры по проблемам международной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Как ранее писал News.ru, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ДСНВ находится в зоне риска после выхода США из ДРСМД.