Американский посол в РФ Джон Хантсман считает, что Россия и Соединённые Штаты смогут договориться о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ).
Думаю, нам удастся путём переговоров прийти к новому договору, более всеобъемлющему договору, который будет учитывать нынешние реалии, — сказал дипломат в интервью телеканалу «Дождь».
Он также отметил, что нельзя говорить о начале нового этапа гонки вооружений после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Кроме того, по словам посла, в дальнейшем планируются переговоры по проблемам международной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями.
Как ранее писал News.ru, исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что ДСНВ находится в зоне риска после выхода США из ДРСМД.