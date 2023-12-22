Генсек ООН не увидел смысла в восстановлении зерновой сделки

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Восстановление зерновой сделки в ее изначальном виде не имеет смысла, заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш. По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время организация рассматривает новые формы соглашения.

Мы находимся на связи с обеими сторонами, пытаемся выработать новые формы. Не думаю, что повторение [зерновой сделки] имеет смысл, — сказал генсек.

Он также отметил необходимость благоприятных условий для свободной навигации в Черном море.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что возможность реанимирования зерновой сделки все еще сохраняется. По ее словам, для возвращения России к исполнению условий соглашения Запад должен снять санкции с компаний агропромышленного комплекса. Дипломат также заверила, что после сворачивания инициативы никакой трагедии не произошло.

22 ноября Россия направила первые корабли с бесплатным российским зерном в Африку, сообщил глава государства Владимир Путин в ходе выступления на онлайн-саммите «Большой двадцатки». По его словам, Москва продолжает выполнять все свои обязательства в сфере экспорта продовольствия.