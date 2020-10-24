Генсек ООН надеется на сотрудничество Судана и Израиля

https://static.news.ru/photo/8c9cebe2-160f-11eb-8b18-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерриш Фото: twitter.com/antonioguterres

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял к сведению заявление американского правительства о нормализации отношений между Израилем и Суданом. Он надеется, что такое решение будет способствовать сотрудничеству двух стран, рассказал его представитель Стефан Дюжаррик.

Генсек надеется, что это соглашение будет способствовать <...> укреплению экономических и торговых отношений, — отметил Дюжаррик.

Кроме того, договор может открыть новые возможности для продвижения мира и экономического процветания на Ближнем Востоке и в регионе Африканского Рога, передаёт РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил, что Судан и Израиль договорились о нормализации отношений. До этого к процессу нормализации, запущенному в Вашингтоне, присоединились Арабские Эмираты и Бахрейн.

Ранее NEWS.ru писал, что американский лидер Дональд Трамп намерен вычеркнуть Судан из списка стран — спонсоров терроризма. Президент уже сообщил о своём решении конгрессу. Оно было принято после того, как Хартум выполнил договорённость и перечислил $335 млн в качестве компенсации семьям погибших и пострадавшим от террористических атак в США.