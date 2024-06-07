Генерал-майор оценил идею о проведении учений России на Карибах Генерал-майор Липовой: учения России на Карибах покажут ее силу и авторитет

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Сергей Липовой

Учения России на Карибах, о которых прежде заявляли американские издания, смогут показать возрастающую боевую мощь и усиление дипломатических позиций страны в мире, высказался в беседе с НСН генерал-майор авиации Герой России Сергей Липовой. По его мнению, такие мероприятия станут знаком для США о том, что отечественный флот может появиться в любой точке планеты.

Американцы проводят учения по всему земному шару, не считая нужным кого-то об этом уведомлять. То, что Россия сейчас точно так же проводит учения даже в тех районах, в которых раньше никогда не проводила, говорит о возрастающей мощности флота, авиации, а также авторитета России среди стран Северной и Южной Америки, особенно Карибского бассейна. Это знак США, что наши ВКС и наш флот могут оказаться в любой момент в любой точке мира, в том числе в непосредственной близости от Америки, — подчеркнул он.

Липовой также предположил, что на учениях может присутствовать группа кораблей и авиации. Военные, по его мнению, могут базироваться на аэродромах Венесуэлы, Кубы и выходить в районы учений в заданное время.

Высокопоставленный представитель США ранее заявлял, что российские корабли и самолеты будут переброшены на Карибы для предстоящего участия в военных учениях. Он отмечал, что Вашингтон не видит угрозу в организации таких мероприятий, но будет следить за ними.